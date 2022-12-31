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ДТЕК скасував екстрені відключення світла у Києві та області

Компанія робить все можливе, щоб на Новий рік столиця та Київська область були зі світлом.

ДТЕК скасував екстрені відключення світла у Києві та області
Фото: tvoemisto.tv

Увечері 31 грудня компанія ДТЕК скасувала екстрені відключення світла у Києві та області.

Про це компанія повідомила в Telegram. 

“Київ і Київська область: екстрені відключення скасовуються!” - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що енергетики зроблять все можливе, щоб на Новий рік столиця та Київська область були зі світлом, якщо не буде ворожих атак.

Нагадаємо, раніше міський голова Віталій Кличко заявив, що близько 30% киян наразі залишаються без світла.

До цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що після ракетної атаки росіян енергосистема України залишається стабільною

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