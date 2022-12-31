Ракетна атака РФ: Кулеба закликав виключити Росію із Радбезу ООН

Цього разу масований ракетний удар Росії був націлений на житлові райони.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після сьогоднішнього ракетного обстрілу росіянами України закликав виключити країну-терористку з Ради Безпеки ООН.

Про це він написав у Twitter.

“Цього разу масований ракетний удар Росії навмисне націлений на житлові райони, навіть не на нашу енергетичну інфраструктуру. Військовий злочинець Путін «зустрічає» Новий рік вбивствами людей”, - написав Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що Росія має бути вигнана зі свого місця в Раді безпеки ООН, яке вона завжди займала незаконно.

This time, Russia’s mass missile attack is deliberately targeting residential areas, not even our energy infrastructure. War criminal Putin “celebrates” New Year by killing people. Russia must be kicked out of its UN Security Council seat which it has always occupied illegally. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 31, 2022

Нагадаємо, вдень 31 грудня росіяни провели масовану ракетну атаку України. Були атаковані Київ, Миколаїв, Хмельницький та інші міста. Зокрема, внаслідок російської атаки на Київ поранено 11 людей, ще одна людина загинула.

При цьому українські військові збили 12 із більше 20 випущених росіянами ракет.

У свою чергу, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що після ракетної атаки росіян енергосистема України залишається стабільною.