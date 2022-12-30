Немає про що говорити з країною-агресором, - Санду

Нинішній уряд Молдови хотів побудувати конструктивні відносини з Росією, але війна в Україні унеможливила це.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що не планує переговори з російською владою і їй нема чого обговорювати з державою-агресором.

Про це повідомило місцеве видання Newsmaker із посиланням на слова Маї Санду в ефірі передачі În context на Moldova 1.

«На жаль, такі інструменти Росії: погрози, спроби залякування інших країн. Те, що ми бачимо в Україні загалом, це дуже серйозно. Коли ми прийшли до влади, ми заявили, що хочемо конструктивних відносин із Росією. Після того, як почалася ця війна, які стосунки можуть бути з агресором, із державою, яка вбиває своїх сусідів?» — сказала президентка.

На запитання, чи планує вона поїздки та зустрічі з російською владою, вона відповіла: «Мені нема чого обговорювати з країною-агресором».

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду засудила масований ракетний удар Росії по Україні вранці 29 грудня. Вона наголосила, що знову ціллю стала цивільна інфраструктура.

Раніше вона заявляла, що Молдова має стати членом Євросоюзу до кінця цього десятиліття. Для цього уряд Молдови має активніше виконувати умови для вступу до ЄС.