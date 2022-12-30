Надання систем Patriot – не чергове рішення, а психологічний перелам, – Кулеба

Надання Сполученими Штатами систем Patriot – психологічний перелам, тому що з початку війни Україні відмовляли у наданні цієї зброї.

Про це повідомив в інтерв’ю РБК Україна голова МЗС Дмитро Кулеба.

“Давайте лишатися в раціональному полі і розуміти, що надання Patriot – це не просто чергове рішення, це психологічний перелам. Бо з перших днів, коли ми почали про Patriot говорити з американцями, ми чули "ні". І те, що це сталося, – це ще одне свідчення, що ще одне табу зняте, ще одна стіна впала”, – заявив міністр.

Кулеба додав, що ППО Patriot – дуже складна і дорога технологія, технологія-символ.

“Я не кажу, що ми отримаємо всю зброю за тиждень чи за місяць, але я не очікую нічого складнішого за історію з Patriot”, – зауважив очільник МЗС.

За його словами, європейські союзники США по НАТО орієнтуються на рішення Сполучених Штатів.

“Так було з артилерією, коли американці дали – вони дали, так було з Хаймарсами. Те саме будемо зараз робити з Patriot, американці дали – будемо з іншими говорити”, – сказав Кулеба.

Нагадаємо, Федеральний уряд Німеччини вивчає можливість надання Україні ППО Patriot після передачі цих систем протиповітряної оборони Сполученими Штатами.