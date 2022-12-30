Оголошена у розшук чиновниця-колаборантка з Херсона прийшла “з повинною”

Вона очолювала “відділ кадрів” у створеній окупантами “виправній колонії”.

Колишня очільниця відділу соціально-психологічного забезпечення виправної колонії Херсона, яку СБУ та ДБР оголосили у розшук за колабораційну діяльність, сама прийшла “з повинною” до правоохоронців.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Згідно з повідомленням, після захоплення міста вона підтримала загарбників і вступила до лав окупаційної адміністрації РФ. Там її призначили очільницю “отдела кадров” у створеній агресором “исправительной колонии”.

На цій “посаді” агітувала місцевих жителів підтримати країну-агресора та приєднатися до лав каральної установи рашистів. За це обіцяла “крісла” в окупаційному органі та лояльність російських загарбників.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії колаборантки, повідомили їй про підозру та оголосили у розшук. Після звільнення Херсона фігурантка, усвідомлюючи невідворотність покарання, добровільно з’явилася до суду, де їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі у межах кримінального провадження за ст. 111-1 Кримінального кодексу України триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.

Нагадаємо, у Києві затримали колаборанта, який співпрацював із росіянами на Луганщині.