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Окупанти підвищать комунальні тарифи у “ЛНР” на 70%

Зростання тарифів очікується з 2023 року.

Окупанти підвищать комунальні тарифи у “ЛНР” на 70%
руйнування на Луганщині. Ілюстративне фото
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни планують з наступного року підвищити комунальні тарифи на 70%.

Про це повідомляє у Facebook Луганська обласна військова адміністрація.

“Той, хто очікував від псевдореспубліки кращого життя, у Новий рік увійде не з кращими думками. Бо упродовж 2023-го тарифи на комунальні послуги в так званій “ЛНР” зростуть. Збільшення очікується на 70%”, – ідеться в повідомленні.

В тимчасово захопленому Сєвєродонецьку після того, як подарувати дітям 5 тисяч пачок морозива, загарбники провели акцію “Тепло в ваш дім”, вручивши декому з місцевих жителів електродуви, які є дуже енергоємними.

 

Тим часом енергетична інфраструктура в місті зруйнована. “У багатоповерхівках, куди встигли провести електропостачання, за відсутності трансформаторних підстанцій вибиває навіть від електрочайника”, – зазначили в ОВА.

Нагадаємо, на Луганщині окупанти примусово надають дітям громадянство РФ. 

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