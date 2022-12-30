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Уночі ворог атакував Україну 16 “шахедами” з південно-східного і північного напрямків

Ударні дрони були знищені повітряними командуваннями “Схід” і “Центр”.

Уночі ворог атакував Україну 16 “шахедами” з південно-східного і північного напрямків
Фото: Повітряні сили ЗСУ

Цієї ночі російські військові атакували територію України безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що всього було випущено 16 “шахедів”, які атакували Україну з південно-східного та північного напрямків. Для подолання системи протиповітряної оборони України ворог намагався використати русло Дніпра.

“Усі 16 дронів-камікадзе знищено силами та засобами повітряних командувань “Схід” та “Центр”, а також підрозділів ППО інших складових Сил оборони України”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, унаслідок нічної атаки “шахедами” на Київ пошкоджено адміністративну будівлю. 

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