Уночі ворог атакував Україну 16 “шахедами” з південно-східного і північного напрямків

Цієї ночі російські військові атакували територію України безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136.
Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що всього було випущено 16 “шахедів”, які атакували Україну з південно-східного та північного напрямків. Для подолання системи протиповітряної оборони України ворог намагався використати русло Дніпра.
“Усі 16 дронів-камікадзе знищено силами та засобами повітряних командувань “Схід” та “Центр”, а також підрозділів ППО інших складових Сил оборони України”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, унаслідок нічної атаки “шахедами” на Київ пошкоджено адміністративну будівлю.