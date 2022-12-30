Клименко про новорічну ніч: піротехніка зараз – це не про святкування

Реакція поліції на використання піротехнічних засобів буде миттєвою та максимально суворою.

Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна заявив голова Нацполіції України Ігор Клименко.

Він нагадав, що заборона діє не лише на використання, а й на продаж.

“Відповідальність передбачена і в Кодексі України про адміністративні правопорушення, і в Кримінальному кодексі. Найлегше покарання – штраф у декілька сотень гривень, найтяжче, якщо кваліфікують як злочин – хуліганство, то і там і арешт, і обмеження волі. Не варто гратися з такими речами”, – зазначив він.

Клименко підкреслив, що справа не просто у порушенні заборони, а в тому, як люди можуть сприйняти ці салюти та петарди.

Голова Нацполіції зауважив, що піротехніка зараз – це не про святкування. “Це нагадування про вибухи. Мільйонам людей в Україні й без того психологічно складно переживати війну. Тому закликаю подумати про цих громадян і обійтися без піротехніки. Після Перемоги будемо запускати салюти разом”, – додав він.

Клименко наголосив також, що комендатська година буде діяти під час Новорічної ночі і її ніхто не відміняв.

“Вже неодноразово ми говорили, що комендантську годину встановлюють військові адміністрації. Ці обмеження наразі не скасовувалися. Взагалі, у кожному регіоні встановлено свій період комендантської годин в залежності від оперативної обстановки. Тобто обмеження є і, відповідно, їх потрібно дотримуватися, незважаючи на святкові дні”, – сказав він.

Нагадаємо, Варшава відмовилася від новорічних святкувань, зокрема, через війну в Україні. Мешканців польської столиці просять не використовувати петарди та феєрверки, адже вони можуть виклати погані асоціації в українських біженців.