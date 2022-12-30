Окупанти посилили репресії у Токмаку Запорізької області

В тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області ворог здійснив черговий рейд з пошуку українського підпілля.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Окупанти провели низку обшуків в мешканців міста, під час якої ворог шукав українську символіку та перевіряв в техніку.

Також в місті збільшилась кількість вибіркових перевірок телефонів жителів.

“Зауважимо, що для звітування в Москву щодо успішної боротьби з “диверсантами” окупанти шукають привід аби затримувати якомога більше жителів під різними приводами. Відтак, Центр національного спротиву закликає бути обережними й за можливості залишити регіон”, – йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, окупанти планують з 15 січня запровадити “піший режим” у пропускному пункті у місті Василівка Запорізької області.