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Через російські обстріли в Одесі та районі без світла лишаються 450 тисяч клієнтів

Ситуація в енергосистемі надзвичайно складна.

Через російські обстріли в Одесі та районі без світла лишаються 450 тисяч клієнтів
Фото: EPA/UPG

Після чергової атаки росіян, яка відбулась 29 грудня, в Одесі та Одеському районі без електропостачання лишаються 450 тисяч клієнтів.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.

Наразі енергетики роблять все необхідне, щоб подати напругу в першу чергу на критичну інфраструктуру. Також вони намагаються повернути світло побутовим споживачам.

Енергетики закликають споживачів вимикати всі прилади з розеток, коли світла немає. А після того, як світло з’являється, користуйтесь енергоємними приладами по черзі. 

Як раніше повідомлялось, ввечері 29 грудня з'явилась можливість повернути місто Дніпро до графіків стабілізаційних відключень електроенергії. 

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