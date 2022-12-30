Через російські обстріли в Одесі та районі без світла лишаються 450 тисяч клієнтів

Після чергової атаки росіян, яка відбулась 29 грудня, в Одесі та Одеському районі без електропостачання лишаються 450 тисяч клієнтів.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.

Наразі енергетики роблять все необхідне, щоб подати напругу в першу чергу на критичну інфраструктуру. Також вони намагаються повернути світло побутовим споживачам.

Енергетики закликають споживачів вимикати всі прилади з розеток, коли світла немає. А після того, як світло з’являється, користуйтесь енергоємними приладами по черзі.

Як раніше повідомлялось, ввечері 29 грудня з'явилась можливість повернути місто Дніпро до графіків стабілізаційних відключень електроенергії.