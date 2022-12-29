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ООН планує допомогти сільським господарствам України знищувати вибухові предмети

ООН планує допомогти українським фермерам знищувати вибухові предмети.

ООН планує допомогти сільським господарствам України знищувати вибухові предмети
Фото: EPA/UPG

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) планує допомогти сільським господарствам “сірих” зон у знищенні вибухових об’єктів.

Про це повідомив Укрінформ з посиланням на голову офісу ФАО в Україні П'єра Вотьє.

“Зараз ми плануємо розробити програму і зайнятися конкретно однією проблемою, а саме - проблемою розмінування. Це стосується не тільки мін, а загалом снарядів, що залишилися і можуть нашкодити худобі на пасовиськах. Це є проблемою для фермерів і сільського господарства”, – розповів Вотьє.

Він додав, що його організація буде працювати також над здатністю українських фермерів до адаптації та запровадження інновацій. Крім того, ФАО займається питаннями кліматичних змін.

П'єр Вотьє також зауважив, що ФАО зацікавлена в тому, щоб у агросекторі залишалася молодь, котра могла би в ній розвивалися та набуватли досвіду, удосконалюючи галузь власними силами.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії проти Україні від мін загинули 185 людей.

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