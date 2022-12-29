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У Рівному піймали зловмисника, який отримував на благодійні фонди гумдопомогу військовим і продавав її

Під час обшуку його знайшли в будинку співмешканки - у підсобному приміщенні під полицями, закритими консервацією.

У Рівному піймали зловмисника, який отримував на благодійні фонди гумдопомогу військовим і продавав її
Фото: Поліція Рівненської області

У Рівному правоохоронці затримали зловмисника, якого підозрюють у продажі гуманітарної допомоги, призначеної для військових і постраждалих від війни.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Рівненщини.

За інформацією поліції, підозрюваний зі спільниками організував злочинну схему з незаконного використання товарів гуманітарної допомоги для військовослужбовців.

Для цього створили декілька благодійних фондів, зокрема, ГО "Полонійний культурно-просвітницький альянс імені Кароля Войтили". Це дозволяло безоплатно отримувати та завозити з-за кордону товари як гуманітарну допомогу. Та замість відправляти товари першої необхідності та військову амуніцію для осіб, які постраждали від збройної агресії, чи потреб ЗСУ, товар продавали.

Цю схему правоохоронці викрили в серпні.

У поліції зазначили, що провели обшук у квартирі за місцем проживання співмешканки підозрюваного в Рівному. Знайшли зловмисника у підсобному приміщенні під полицями, закритими консервацією.

Суд призначив затриманому 2 місяці в СІЗО з можливістю внесення застави у розмірі понад мільйон гривень.

Фото: Поліція Рівненської області

Фото: Поліція Рівненської області

Фото: Поліція Рівненської області

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині засудили до 4,5 років тюрми псевдоволонтера.

У Вінницькій області викрили схему продажу автомобілів на 1,5 млн грн, ввезених як гуманітарна допомога.

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