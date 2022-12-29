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У 2023 році Велика Британія надасть Україні 2,3 млрд фунтів стерлінгів допомоги, – Бен Воллес

Сполучене Королівство допоможе Україні купити необхідне озброєння в інших країнах.

У 2023 році Велика Британія надасть Україні 2,3 млрд фунтів стерлінгів допомоги, – Бен Воллес
Бен Воллес
Фото: ЕРА/UPG

Велика Британія виділить 2,3 млрд фунтів стерлінгів допомоги Україні в наступному році.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на міністра оборони Британії Бена Воллеса.

"Ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів підтримки в наступному році. Ми переконаємося, що у них є системи озброєння, які їм потрібні. Сполучене Королівство допоможе їм купити їх в інших країнах світу", – поінформував голова оборонного відомства.

Воллес додав, що одночасно Британія ділиться своїми знаннями та досвідом для забезпечення кращої протиповітряної оборони й робить все можливе, щоб Україна могла відкинути російську армію.

 

“Ми повинні нагадати світові, що ми бачимо, як Росія порушує міжнародне право, систематично бере участь у воєнних злочинах, згвалтуваннях і подібному. Не можна ігнорувати те, що ми всі повинні протистояти цьому і переконатися, що Росія розуміє: якщо вона не припинить ці свої дії зараз, це матиме довгострокові наслідки", – наголосив він.

Нагадаємо, Міноборони Британії заявило про намір передати українським військовим гелікоптери Sea King.

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