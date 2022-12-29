Військові РФ перебазували стратегічні бомбардувальники на далекі аеродроми, – Ігнат

Це збільшить тривалість підльоту до районів пуску під час ракетних ударів.

Після вибухів на аеродромі Енгельс російські військові перебазували стратегічну авіацію на далекі аеродроми. Це збільшує тривалість підльоту під час ударів по Україні.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що росіяни перекинули стратегічні бомбардувальники на далекі аеродроми, які можуть приймати та обслуговувати їх. Для літаків дальньої авіації необхідні певні служби та спеціальні широкі злітно-посадкові смуги.

Вибухи на аеродромах в РФ створили окупантам певні незручності: переведення стратегічних бомбардувальників збільшить тривалість підльоту до районів пуску під час масованих ударів. Таким чином українські військові зможуть раніше реагувати на обстріли.

Нагадаємо, під час ранкової атаки 29 грудня Росія випустила по Україні 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети.