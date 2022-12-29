Ми пройдемо цю зиму, ракети та "шахеди" ворогу не допоможуть. Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради
Ми пройдемо цю зиму, ракети та "шахеди" ворогу не допоможуть. Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради
ЗСУ полонили групу окупантів біля Кремінної
ЗСУ полонили групу окупантів біля Кремінної
Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як у Херсоні у серпні, – ISW
Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як у Херсоні у серпні, – ISW
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії
Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії
Книжковий ринок під час війни: підсумки року і 13 знакових українських новинок
Книжковий ринок під час війни: підсумки року і 13 знакових українських новинок
ГоловнаСуспільствоВійна

Військові РФ перебазували стратегічні бомбардувальники на далекі аеродроми, – Ігнат

Це збільшить тривалість підльоту до районів пуску під час ракетних ударів.

Військові РФ перебазували стратегічні бомбардувальники на далекі аеродроми, – Ігнат
Юрій Ігнат
Фото: Анна Стешенко

Після вибухів на аеродромі Енгельс російські військові перебазували стратегічну авіацію на далекі аеродроми. Це збільшує тривалість підльоту під час ударів по Україні.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що росіяни перекинули стратегічні бомбардувальники на далекі аеродроми, які можуть приймати та обслуговувати їх. Для літаків дальньої авіації необхідні певні служби та спеціальні широкі злітно-посадкові смуги.

Вибухи на аеродромах в РФ створили окупантам певні незручності: переведення стратегічних бомбардувальників збільшить тривалість підльоту до районів пуску під час масованих ударів. Таким чином українські військові зможуть раніше реагувати на обстріли.

 

Нагадаємо, під час ранкової атаки 29 грудня Росія випустила по Україні 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також