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Влада Білорусі заявила про падіння "української ракети" на своїй території

Білоруси розглядають "дві версії". 

Влада Білорусі заявила про падіння "української ракети" на своїй території

Влада Білорусі заявила, що під час масованої російської атаки на Україну на білоруській території нібито впала українська ракета протиповітряної оборони. 

Державне інформаційне агентство Белта опублікували фото цієї ракети, стверджуючи, що вона належить системі С300. Радіо Свобода наголошує, що жодних підтверджень місця і дати знімку білоруси не навели. 

У Білорусі стверджують, що розглядають два варіанти падіння: заліт ракети ППО і роботу власної протиповітряної оборони по "українській ракеті". Вони також кажуть, що падіння нібито відбулося з 10 до 11 години. Повітряна тривога в Україні тривала з 6 ранку до приблизно 10:46. 

Нагадаємо, що у листопаді на території Польщі під час масованої російської атаки на українців впала ракета. Загинули дві людини. Розслідування триває, але, за попередніми даними, ракета належить українській ППО – вона намагалася відбити ворожу атаку. Влада Польщі зазначала, що відповідальність несе Росія, яка завдає ударів, від яких українці змушені захищатися. 

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