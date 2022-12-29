У Хмельницькій області під час тривоги збили російську ракету

Під час масованої атаки в Хмельницькій області збили крилату ракету. Про це повідомив у Телеграм голова ОВА Сергій Гамалій.

"Під час повітряної тривоги збито крилату ракету на території Городоцької ОТГ Хмельницького району. Дякую нашим силам ППО за філігранну роботу!" – написав він.

Унаслідок ракетного удару влучань у критичну інфраструктуру області немає, травмованих та загиблих осіб нема. Гамалій обіцяв оприлюднили деталі згодом.

Нагадаємо, за даними Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, росіяни випустили 69 ракет, із них 54 було збито. Вибухи лунали і різних регіонах. Є пошкодження обʼєктів інфраструктури.