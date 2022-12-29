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СБУ проводить обшуки на об’єктах УПЦ МП на Хмельниччині

Обшуки відбуваються на семи церковних об’єктах.

СБУ проводить обшуки на об’єктах УПЦ МП на Хмельниччині
Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на семи об’єктах УПЦ (МП) у Хмельницькій області, повідомила пресслужба СБУ.

Зокрема йдеться про:

- Єпархіальне управління Шепетівської  єпархії УПЦ та Свято-Михайлівський  кафедральний собор (м. Шепетівка);- Різдво-Богородичний чоловічий монастир (с.Городище Шепетівського р-ну);- Жіночий монастир святої праведної Анни (м. Славута);- Храм Свято-Різдво-Богородичної парафії (м. Славута);- Храм Святих мученець Віри, Надії, Любові і Софії  (м.Шепетівка);- Собор ікони Божої Матері «Неопалима Купина» (м.Нетішин);- Свято-Воскресенський храм (смт. Віньківці).

Зазначається, що заходи проводяться спільно з Національною поліцією у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні. Враховуючи збройну агресію РФ, одне із завдань цих заходів – унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:- оглядають  вказані території та приміщення з метою виявлення заборонених до обігу предметів;- здійснюють перевірку осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

В СБУ наголошують, що всі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

Нагадаємо, нещодавно УПЦ МП відмовилася змінювати назву. При цьому закон, нещодавно визнанний рішенням Конституційного Суду України (КСУ) правомірним, зобов’язує церкву вказати у своїй назві приналежність до Росії.

Також нагадаємо, що Міністерство культури рекомендуватиме Лаврському заповіднику не продовжувати угоду з УПЦ МП на оренду Успенського собору й Трапезної церкви у Верхній Лаврі. Поки перевірку використання майна не буде завершено, богослужіння у Верхній Лаврі "унеможливлюється".

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