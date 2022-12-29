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Над Одещиною збили 21 ракету, уламки ракети потрапили в житловий будинок

Є пошкодження енергетичної інфраструктури

Над Одещиною збили 21 ракету, уламки ракети потрапили в житловий будинок
Фото: Суспільне

В Одеській області вранці 29 грудня уламки ракети потрапили в житловий будинок.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

“Одеська область, село Степове. Уламки крилатої ракети потрапили у житловий будинок”, - написав Тимошенко. 

За його даними, наслідки уточнюються.

Оновлення 10:18. Підрозділами протиповітряної оборони над Одеською областю збита 21 ракета! Про це повідомив голова Одеської ОВА Максима Марченко.

"На жаль, в наслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури, тому по області відбуваються екстрені відключення електроенергії. Всі служби на місцях і працюють", - зазначив він.

Нагадаємо, уранці 29 грудня у Києві уламки збитої російської ракети пошкодили приватну будівлю та авто в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик в Печерському районі. 

ППО спрацювала в Києві, Одеській, Сумській і Полтавській областях теж спрацювала ППО. По Харкову завдано ударів. Ворожі сили почали масовану ракетну атаку після ударів безпілотниками уночі. Задіяні літаки та кораблі-ракетоносці. 

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