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Над Чорним морем збили 5 російських ракет, - Кім

Повітряна тривога триває.

Над Чорним морем збили 5 російських ракет, - Кім
Фото: slovoidilo.ua

Сьогодні вранці, 29 грудня, над Чорним морем українські військові збили 5 ракет.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

“Збили 3 ракети над морем у нас”, - написав Кім. 

Пізніше він додав, що було збито ще 2. 

Вибух від роботи ППО відбувся і в Києві, ворожу ракету також збили в Сумській області. За даними Повітряних сил, після нічної атаки дронів-камікадзе ворог атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. 

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