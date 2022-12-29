Над Чорним морем збили 5 російських ракет, - Кім

Сьогодні вранці, 29 грудня, над Чорним морем українські військові збили 5 ракет.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Збили 3 ракети над морем у нас”, - написав Кім.

Пізніше він додав, що було збито ще 2.

Вибух від роботи ППО відбувся і в Києві, ворожу ракету також збили в Сумській області. За даними Повітряних сил, після нічної атаки дронів-камікадзе ворог атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів.