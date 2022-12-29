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Над Одеською і Полтавською областями працює ППО

Ворог здійснює масований ракетний удар по Україні. 

Над Одеською і Полтавською областями працює ППО
Ілюстративне фото

Про роботу протиповітряної оборони повідомили голови Полтавської і Одеської областей. 

"Противник здійснює масований ракетний удар по Україні. Зараз над областю працює ППО. Прошу мешканців знаходитись в укриттях, та не знімати, або коментувати роботу підрозділів протиповітряної оборони, та чекати на офіційні повідомлення. Дякую за розуміння. Слава Україні", – повідомив одеський очільник Максим Марченко

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив про вибухи від роботи ППО – захисники збивають ворожі ракети.

Протиповітряна оборона спрацювала також у Києві і області та над Сумською областю. Повітряні сили України повідомили, що після нічної атаки дронів-камікадзе ворог атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. 

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