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Повітряні сили повідомили про масовану ракетну атаку

Робота ППО можлива по всій Україні. 

Повітряні сили повідомили про масовану ракетну атаку
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Сергій Борзов

Уранці 29 грудня Росія почала чергову масовану ракетну атаку. Робота протиповітряної оборони можлива по всій країні.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил.

"Після нічної атаки дронів-камікадзе ворог атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів", – зазначили військові.

Крім того, спостерігається висока активність тактичної авіації окупантів. Залишайтесь в укритті!

Нагадаємо, в Сумській області і в Києві вже збили ворожі ракети. Тривога триває.

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