Повітряні сили повідомили про масовану ракетну атаку

Уранці 29 грудня Росія почала чергову масовану ракетну атаку. Робота протиповітряної оборони можлива по всій країні.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил.

"Після нічної атаки дронів-камікадзе ворог атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів", – зазначили військові.

Крім того, спостерігається висока активність тактичної авіації окупантів. Залишайтесь в укритті!

Нагадаємо, в Сумській області і в Києві вже збили ворожі ракети. Тривога триває.