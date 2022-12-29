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Окупанти призначили на Херсонщині "додаткові новорічні вихідні"

В Україні на час воєнного стану додаткові вихідні скасовані.

Росіни призначили на тимчасово окупованих територіях Херсонщини додаткові вихідні – 29-30 грудня.

Про це повідомляє херсонськке видання "Мост" із посиланням на проросійські телеграм-канали та на “указ губернатора”.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях росіяни заборонили цивільним паркуватися біля адмінбудівель, силових структур та об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, на час воєнного стану в Україні додаткові вихідні скасовані. Також на новорічні свята в Києві не будуть скасовувати комендантську годину.

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