Окупанти призначили на Херсонщині "додаткові новорічні вихідні"

В Україні на час воєнного стану додаткові вихідні скасовані.

Росіни призначили на тимчасово окупованих територіях Херсонщини додаткові вихідні – 29-30 грудня.

Про це повідомляє херсонськке видання "Мост" із посиланням на проросійські телеграм-канали та на “указ губернатора”.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях росіяни заборонили цивільним паркуватися біля адмінбудівель, силових структур та об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, на час воєнного стану в Україні додаткові вихідні скасовані. Також на новорічні свята в Києві не будуть скасовувати комендантську годину.