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У четвер в Україні буде хмарно, до +9

На Чернігівщині та Сумщині місцями невеликий мокрий сніг.

У четвер в Україні буде хмарно, до +9
Фото: pmg.ua

У четвер, 29 грудня в Україні буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Без опадів, лише на Чернігівщині та Сумщині місцями невеликий мокрий сніг.

Вітер південно-західний 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 0-5° тепла, на заході та півдні країни 4-9°.

У Київській області стовпчики терометрів піднімуться до від 0 до 5° тепла; у Києві – вдень 2-4° тепла.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що у суботу, 31 грудня в Україні буде без опадів і до +8.

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