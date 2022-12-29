Національний банк України вводить сьогодні в обіг нову пам’ятну банкноту номіналом 500 гривень, присвячену 300-річчю від дня народження Григорія Сковороди.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

“Святкування 300-річчя великого українського мислителя Григорія Сковороди – це подія року у сфері культури. Вона була внесена до календаря пам'ятних дат ЮНЕСКО. Філософа знають як композитора, співака, перекладача, вчителя та художника не тільки в нашій країні. Нині для українців Григорій Сковорода – провісник свободи, яку ми так виборюємо сьогодні для всього цивілізованого світу”, – сказав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Пам’ятна банкнота ззовні майже ідентична старій, але міститиме символіку до святкування ювілею Григорія Сковороди. На лицьовому боці купюри буде нанесений особливий малюнок з підписом “Світ Сковороди”, який змінюватиме колір під час зміни кута нахилу банкноти.

Тираж нової банкноти – 50 000 штук.

Зазначимо, 22 листопада НБУ вже запустив у продаж срібну монету “Сад божественних пісень”, присвячену збірці поезій Григорія Сковороди.

Нагадаємо, ще влітку Нацбанк попередив про потрапляння в готівковий обіг пошкоджених банкнот з окупованих територій.