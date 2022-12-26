Від 24 лютого на оплату за облігації витратили більше коштів, аніж залучили їх від розміщення, - НБУ

На погашення за внутрішніми борговими цінними паперами уряд України витратив більше кошів, аніж залучив від розміщення облігації.
Про це повідомили в Національному банку з посиланням на дані депозитарію.
Так, від початку повномасштабного вторгнення на аукціонах залучили 149 815,3 млн грн, $1 653,9 млн та € 977,3 млн.
На погашення за внутрішніми борговими цінними паперами натомість витратили 213 337,7 млн грн, $2 440,8 млн та € 662,6 млн.
"Із квітня до серпня, а також у жовтні та з початку грудня виплати уряду за погашеннями ОВДП перевищували запозичення на внутрішньому борговому ринку. Зокрема, за підсумками майже чотирьох тижнів грудня – на 15 187,7 млн грн. Водночас у березні, вересні та листопаді уряд залучив коштів більше, ніж витратив на погашення внутрішніх державних облігацій", - уточнили в Нацбанку.
В НБУ додали, що упродовж дії воєнного стану Міністерство фінансів підвищило ставки за низкою гривневих, доларових і ОВДП в євро
За інформацією Національного банку, найбільший обсяг цих цінних паперів традиційно сконцентрований банками – первинними дилерами. На другому місці - портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України.
"Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів становить 2 688,2 млн грн та 9 млн дол. США", - додали в НБУ.
Нагадаємо, Міністерство фінансів розмістило 20 грудня військові облігації на суму понад 13,64 млрд грн.
Раніше Канада випустила державні облігації на підтримку України.