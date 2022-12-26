Від 24 лютого на оплату за облігації витратили більше коштів, аніж залучили їх від розміщення, - НБУ

За підсумками майже чотирьох тижнів грудня різниця становить 15 187,7 млн грн.

На погашення за внутрішніми борговими цінними паперами уряд України витратив більше кошів, аніж залучив від розміщення облігації.

Про це повідомили в Національному банку з посиланням на дані депозитарію.

Так, від початку повномасштабного вторгнення на аукціонах залучили 149 815,3 млн грн, $1 653,9 млн та € 977,3 млн.

На погашення за внутрішніми борговими цінними паперами натомість витратили 213 337,7 млн грн, $2 440,8 млн та € 662,6 млн.

"Із квітня до серпня, а також у жовтні та з початку грудня виплати уряду за погашеннями ОВДП перевищували запозичення на внутрішньому борговому ринку. Зокрема, за підсумками майже чотирьох тижнів грудня – на 15 187,7 млн грн. Водночас у березні, вересні та листопаді уряд залучив коштів більше, ніж витратив на погашення внутрішніх державних облігацій", - уточнили в Нацбанку.

В НБУ додали, що упродовж дії воєнного стану Міністерство фінансів підвищило ставки за низкою гривневих, доларових і ОВДП в євро

За інформацією Національного банку, найбільший обсяг цих цінних паперів традиційно сконцентрований банками – первинними дилерами. На другому місці - портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України.

"Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів становить 2 688,2 млн грн та 9 млн дол. США", - додали в НБУ.

Нагадаємо, Міністерство фінансів розмістило 20 грудня військові облігації на суму понад 13,64 млрд грн.

Раніше Канада випустила державні облігації на підтримку України.