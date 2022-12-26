Росія готується до масованого удару по Україні, Сили оборони готові, – Гуменюк
Росія готується до масованого удару по Україні, Сили оборони готові, – Гуменюк
З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
Військові 108-го гірсько-штурмового батальйону провели штурм позицій і взяли в полон 10 окупантів
Військові 108-го гірсько-штурмового батальйону провели штурм позицій і взяли в полон 10 окупантів
Чорноморський флот став береговою обороною, - Буданов
Чорноморський флот став береговою обороною, - Буданов
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Нова амбасадорка України до Болгарії ніколи не мала дипломатичного досвіду, – "Європейська правда"
Нова амбасадорка України до Болгарії ніколи не мала дипломатичного досвіду, – "Європейська правда"
Із 25 грудня на Київщині комендантська година також діятиме щодня з 23:00 по 5:00
Із 25 грудня на Київщині комендантська година також діятиме щодня з 23:00 по 5:00
Намісник Києво-Печерської Лаври заявив, ще через тиждень в УПЦ (МП) завершується термін оренди двох соборів
Намісник Києво-Печерської Лаври заявив, ще через тиждень в УПЦ (МП) завершується термін оренди двох соборів
ГоловнаЕкономікаДержава

Від 24 лютого на оплату за облігації витратили більше коштів, аніж залучили їх від розміщення, - НБУ

За підсумками майже чотирьох тижнів грудня різниця становить 15 187,7 млн грн.

Від 24 лютого на оплату за облігації витратили більше коштів, аніж залучили їх від розміщення, - НБУ
Фото: пресслужба НБУ

На погашення за внутрішніми борговими цінними паперами уряд України витратив більше кошів, аніж залучив від розміщення облігації.

Про це повідомили в Національному банку з посиланням на дані депозитарію.

Так, від початку повномасштабного вторгнення на аукціонах залучили 149 815,3 млн грн, $1 653,9 млн та € 977,3 млн. 

На погашення за внутрішніми борговими цінними паперами натомість витратили 213 337,7 млн грн, $2 440,8 млн та € 662,6 млн.

"Із квітня до серпня, а також у жовтні та з початку грудня виплати уряду за погашеннями ОВДП перевищували запозичення на внутрішньому борговому ринку. Зокрема, за підсумками майже чотирьох тижнів грудня – на 15 187,7 млн грн. Водночас у березні, вересні та листопаді уряд залучив коштів більше, ніж витратив на погашення внутрішніх державних облігацій", - уточнили в Нацбанку.

В НБУ додали, що упродовж дії воєнного стану Міністерство фінансів підвищило ставки за низкою гривневих, доларових і ОВДП в євро 

За інформацією Національного банку, найбільший обсяг цих цінних паперів традиційно сконцентрований банками – первинними дилерами. На другому місці - портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України.

"Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів становить 2 688,2 млн грн та 9 млн дол. США", - додали в НБУ.

Нагадаємо, Міністерство фінансів розмістило 20 грудня військові облігації на суму понад 13,64 млрд грн.

Раніше Канада випустила державні облігації на підтримку України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також