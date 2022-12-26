За 10 місяців прибуток українських банків впав у п'ять разів

Банки заробили лише 11 млрд грн, натомість торік за цей період було 58 млрд грн.

За 10 місяців 2022 року прибуток українських банків скоротився більш ніж в п'ять разів. Банки заробили лише 11 млрд грн, натомість торік за цей період було 58 млрд грн.

Про це повідомляє Опендатабот.

Зазеачається, що з 67 банків в Україні майже третина - 21 банк - завершили період зі збитками у 19 млрд грн. Загальний прибуток банків з "плюсовим" балансом за 10 місяців склав 30 млрд грн.

Частка державних банків у загальному прибутку - найбільша. За рік їхній відсоток збільшився до 62,5%. Частки банків з іноземним капіталом скоротилися до 26%, а банків із приватним капіталом - з 18% до 11,5% у 2022 році.

Найприбутковішим банком став ПриватБанк з прибутком у 17,8 млрд грн. Це на 33% менше, аніж торік. Але загалом саме частка Привату складає 59% прибутку усіх банків з додатним капіталом. Укргазбанк, Альфа-банк, Укрексімбанк - наразі мають великі збитки й замикають рейтинг банків за прибутковістю.

Попри загальну негативну тенденцію, деякі банки покращили свої показники у порівнянні з відповідним періодом торік. Так, прибуток Укрсиббанку за 10 місяців 2022 року більш ніж у два рази вищий за торішні показники: 2,62 млрд грн проти 1,22 млрд грн. Завдяки цьому він піднявся на 10 пунктів та посів друге місце у рейтингу.

Сітібанк зміг збільшити свій прибуток на 36% у порівнянні з відповідним періодом торік: 1,9 млрд грн проти 1,4 млрд грн. Це дозволило йому піднятися в рейтингу з 10-ї позиції на 4-ту.

З 16 банків з іноземним капіталом лише дев'ять вийшли в "плюс" за результатами десяти місяців роботи. Загальний прибуток цієї групи фінустанов складає 7,9 млрд грн. Цікаво, що левова частка - 89% або 7 млрд грн - припадає на третину з них: Укрсиббанк (2,6 млрд грн), Райффайзен (2,5 млрд грн) та Сітібанк (1,9 млрд грн).

Загальний прибуток банків з приватним капіталом з додатнім балансом за 10 місяців склав 3,46 млрд грн. Більш ніж третину - 36% або 1,26 млрд грн - заробив Універсал банк.