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НБУ має забезпечити потреби бюджету України у 2023 році на щонайменше $38 млрд, - Пишний

Наступного року НБУ не здійснюватиме фінансування дефіциту бюджету.

НБУ має забезпечити потреби бюджету України у 2023 році на щонайменше $38 млрд, - Пишний
Глава НБУ Андрій Пишний
Фото: Мінфін

У 2023 році Україні необхідно забезпечити потреби бюджету на рівні щонайменше $38 млрд. Це має відбутися за рахунок зовнішнього фінансування.

Таку цифру озвучив в інтерв'ю International Monetary Fund очільник Національного банку України Андрій Пишний.

За його словами, в НБУ провели проводили координаційні заходи з Міністерством фінансів і домовилися, що наступного року банк не буде фінансувати дефіцит бюджету.

"Це створить додаткові ризики та виклики для макроекономічної стабільності", - поясний Пишний.

Очільник НБУ додав, що Кабмін  і Мінфін планують "профінансувати бюджет за рахунок співпраці зі спільнотою донорів, внутрішнього ринку боргових інструментів, а також за допомоги МВФ". 

"Ми вважаємо, що моніторингова програма стане одним із ключових елементів, який дозволить Україні залучити фінансування від коаліції міжнародних партнерів. Вони чекатимуть на "зелене світло" від МВФ. Водночас ми сподіваємося, що це буде перший крок до програми з підвищеною сумою траншів, на яку Україна розраховує наступної весни", - сказав Пишний.

Нагадаємо, раніше у Мінфіні повідомляли, що фінансування видатків державного бюджету у наступному році може відбутись без додаткової емісії з НБУ.

Нацбанк прогнозував, що до кінця 2022 року інфляція прискориться до 30%.

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