Черга з кораблів “зернової ініціативи” зростає через повільний темп проведення перевірок

В портах Великої Одеси під обробкою стоять 29 суден.

У Босфорі своєї черги на інспекцію очікує 92 судна, котрі перевозять агропродукцію в рамках “зернової ініціативи”.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

“Минулої доби 7 суден отримали погодження для подальшого руху після інспекціі. Нагадаємо, що для безперервного руху зерновим коридором має відбуватися мінімум 12 інспекцій на добу”, - йдеться у повідомленні.

В міністерстві додали, що за дві доби з портів Великої Одеси вийшло п’ять суден з 221 тис. тонн агропродукції для країн Африки та Азії.

Зокрема, серед них балкер SEA BRIDLE з 25 тис. тонн агропродукції для Лівії. Від 1 серпня українські порти відправили до Лівії 12 суден з 305 тис. тонн українського зерна.

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 29 суден, на які завантажують більш 1 млн тонн української агропродукції.

Крім того, по “зерновому коридору” рухаються 2 судна під завантаження 89 тис. тонн агропродукції.

Загалом з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 574 судна, які експортували 14,6 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, станом на 19 грудня в Босфорі на проведення інспекції очікували 80 суден, котрі рухаються в рамках “зернової ініціативи”.