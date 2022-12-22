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Російські окупанти обстріляли три громади Сумщини

Люди при обстрілах не постраждали. 

Російські окупанти обстріляли три громади Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

За день 22 грудня російські війська завдали 54 удари по Білопільській, Хотінській та Зноб-Новгородській громадам Сумської області

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зокрема, Білопільську громаду росіяни обстріляли 4 рази із мінометів, розірвались 37 мін.  Обстрілами був пошкоджений приватний будинок, сільський Будинок культури та магазин. 

По Хотінській громаді з території РФ ворог ударив із артилерії, 12 прильотів. 

Крім того, Зноб-Новгородську громаду окупанти обстріляли з мінометів, зафіксовано 5 прильотів.

Люди у всіх випадках не постраждали. 

Нагадаємо, російські військові нанесли ракетні удари по Харкову під час повітряної тривоги. Армія РФ випустила дві ракети, одну з них збили сили протиповітряної оборони.

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