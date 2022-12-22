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Рига виділить Миколаєву гроші на відновлення водопостачання

Столиця Латвії виділить 200 тисяч євро.

Рига виділить Миколаєву гроші на відновлення водопостачання
Фото: Миколаївводоканал

Столиця Латвії Рига допоможе Миколаєву відновити водопостачання у місті.

Про це повідомила пресслужба Миколаївводоканала.

“Депутати Думи м. Рига Латвійської Республіки ухвалили важливе рішення для миколаївців – виділити 200 тисяч євро з бюджету самоврядування з метою відновлення водопостачання”, - йдеться у повідомленні.

Миколаївводоканал планує найближчим часом придбати сучасне обладнання для ремонту мереж.

Нагадаємо, уряд Данії допомагає Миколаєву підготуватись до зими, зокрема відновити водопостачання. Для цього данський уряд надав місту 50 очисних систем зворотного осмосу.

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