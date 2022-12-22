Ситуація із електропостачанням у Києві покращилась, - Yasno

На Куренівці і Оболоні поки що найскладніша ситуація.

Сьогодні, 22 грудня, лівий берег Києва відключають майже за графіком. На правому ситуація трошки гірша, ніж на лівому, але краще, ніж вчора.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

“Куренівці і Оболоні поки що нелегко. Цим районам поки що подається найменше електроенергії”, - написав Коваленко.

Він зазначив, що завдяки тимчасовим схемам енергетикам вдалось заживити будинки, які з часу обстрілів були без електропостачання.

Коваленко наголосив, що роботи з відновлення інфраструктури тривають.

Як повідомляв вчора Коваленко, ситуація з електропостачанням у Києві - найскладніша у країні. Столиця не може отримати потужність від енергосистеми країни через пошкодження високовольтного обладнання.