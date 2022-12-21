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Сьогодні ситуація з постачанням у Києві - найскладніша у країні, - Yasno

Ключова наразі проблема у Києві - не генерація, а мережі. 

Сьогодні ситуація з постачанням у Києві - найскладніша у країні, - Yasno
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 21 грудня, ситуація з електропостачанням у Києві - найскладніша у країні. Змін на краще наразі немає.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

“Є ті райони, хто отримує світло близько 5 годин на добу. Є ті, хто зі світлом 2-3 години на добу. А є ті, хто без світла взагалі з останнього обстрілу”, - написав він. 

Коваленко наголосив, що Київ не може отримати потужність від енергосистеми країни через пошкодження високовольтного обладнання.

Гендиректор Yasno зазначив, що ключова наразі проблема у Києві - не генерація, а мережі, оскільки нема 60% трансформаторів. 

Нагадаємо, Державна інспекція енергетичного нагляду під час першого етапу позапланових перевірок операторів системи розподілу (обленерго) зафіксувала 193 порушення при застосуванні графіків відключень електроенергії.

Найбільше порушень виявили у ПрАТ “Волиньобленерго”, ПрАТ “ДТЕК Київські регіональні електромережі”, АТ “Полтаваобленерго”, ПрАТ “ДТЕК Київські електромережі”, ВАТ “Тернопільобленерго” та ВАТ “Чернігівобленерго”. 

Держенергонагляд зобов'язав обленерго усунути порушення до 31 грудня.

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