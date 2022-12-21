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Ми збираємося передати України системи Patriot, - Байден

Серед пріоритетів США - навчання українських бійців.

Фото: EPA/UPG

США будуть і в подальшому посилювати оборонні можливості України. Зокрема, йдеться про системи протиповітряної оборони.

Про це президент США Джо Байден повідомив під час розмові із президентом України Володимиром Зеленським.

“Ми збираємося передати України системи Patriot та тренувати українських військовослужбовців, щоби вони їх навчилися точно використовувати”, - розповів Байден.

Фото: EPA/UPG

Володимир Зеленський запевнив Байдена, що хотів приїхати раніше до США, але не міг цього зробити, бо ситуація була напрочуд складною.

“Зараз я тут, і це означає, що ми контролюємо ситуацію. І це завдяки підтримці, яку надають Сполучені Штати”, - наголосив президент України. 

Нагадаємо, на відкритій для преси частині переговорів з Володимиром Зеленським Джо Байден запевнив народ України у підтримці, незважаючи на те, що президент Путін намагається використати зиму як зброю.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

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