Сили оборони збили російський дрон "Форпост" вартістю $6 млн та уразили понад десяток районів зосередження рашистів

У Генштабі уточнили також втрати окупантів у Каховці.

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив нову та уточнену інформації про втрати росіян станом на 21 грудня.

Як ідеться в повідомленні командування у Facebook, українська авіація протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Також бійці збили російський БпЛА типу "Форпост", який вартує близько 6 мільйонів доларів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили пункт управління та два райони зосередження живої сили росіян.

У Генштабі підтвердили вогневе ураження 15 та 16 грудня ворожих складів боєприпасів в районі населеного пункту Кадіївка Луганської області. За інформацією командування, детонація на цих складах тривала понад 20 годин.

А 20 грудня вогневого ураження від українців зазнали окупанти, які скупчились на польовому аеродромі в районі Каховки Херсонської області. Там перебувало близько 30 одиниць артилерійських систем різного типу, САУ та РСЗВ, а також боєприпаси та паливно-мастильні матеріали. Детальна інформація щодо втрат техніки та особового складу росіян іще уточнюється.

Нагадаємо, втрати російської армії у війні з Україною сягнули 99 740 осіб.

Військові підрозділу ППО 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ днями збили російський броньований штурмовик Су-25.