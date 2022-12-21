Після нього над містом з'явилися гвинтокрили, які вирушили в бік Бердянська.

У тимчасово окупованому Маріуполі 21 грудня близько о 14.00 пролунав потужний вибух.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Епіцентр вибуху, за словами радника, припав на район вулиці Купріна.

"Вибухову хвилю почули в декількох районах міста. Одразу після вибуху на містом з’явились гвинтокрили, що рушали в бік Бердянська на великій висоті. Дехто з них випускали теплові ловушки", - розповів Андрющенко.

Він додав, що подробиці інциденту з'ясовують.

Нагадаємо, напередодні в Маріуполі трапилися дві пожежі. Активісти місцевого руху спротиву повідомили про успішну диверсію на території ММК ім. Ілліча. А семикласники школи №4 підпалили приміщення палацу культури "Український дім" (колишній ПК Металургів). Дітей заарештували окупанти.