На Херсонщині бригада енергетиків наїхала на міну

У Високопільській громаді Херсонської області бригада енергетиків наїхала на вибуховий пристрій.

Про це повідомило "Херсонобленерго" в Facebook.

"На території Високопільської громади під час виконання робіт на лінії електропередач 0,4 кВ бригада енергетиків наїхала на міну. Пошкодження зазнав службовий автомобіль, працівники не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на звільненій від російських окупантів території Херсонської області у вівторок, 20 грудня, один з місцевих мешканців підірвався на міні. Чоловік залишився без частини лівої ноги.