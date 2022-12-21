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На Херсонщині бригада енергетиків наїхала на міну

Пошкодження зазнав службовий автомобіль.

На Херсонщині бригада енергетиків наїхала на міну
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

У Високопільській громаді Херсонської області бригада енергетиків наїхала на вибуховий пристрій.

Про це повідомило "Херсонобленерго" в Facebook.

"На території Високопільської громади під час виконання робіт на лінії електропередач 0,4 кВ бригада енергетиків наїхала на міну. Пошкодження зазнав службовий автомобіль, працівники не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на звільненій від російських окупантів території Херсонської області у вівторок, 20 грудня, один з місцевих мешканців підірвався на міні. Чоловік залишився без частини лівої ноги.

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