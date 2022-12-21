Фонд гарантування вкладів перерахував 17 млрд грн у держбюджет із рахунків "Промінвестбанку" та "МР Банку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб забезпечив перерахунок 17 мільярдів гривень в еквіваленті до спеціального фонду державного бюджету з рахунків "Промінвестбанку" та "МР Банку".

Про це йдеться на сайті Фонду.

Згадані банки перебувають в процесі ліквідації. Серед переказаних коштів у державну скарбницю:

3,169 млрд гривень;

4,672 млн євро;

372,272 млн доларів США;

53 227 фунтів стерлінгів;

917 426 швейцарських франків;

43 903 злотих.

У Фонді зазначили, що ліквідація "Промінвестбанку" та "МР Банку" почалася 25 лютого на підставі рішень правління Національного про відкликання банківських ліцензій та ліквідацію фінустанов.

Нагадаємо, у травні Рада нацбезпеки та оборони вирішила примусово вилучити в Україні такі права власності Росії та її резидентів, як 99,772644% акцій Промінвестбанку (ПІБ, Київ), що належать держкорпорації розвитку "ВЭБ.РФ", та 100% акцій Міжнародного резервного банку (МР Банк, раніше – Сбербанк, Київ), що належать Сбербанку Росії.

В НБУ пообіцяли вкладникам Сбербанку (МР Банк) і Промінвестбанку провести відповідні виплати.