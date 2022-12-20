Мінінфраструктури запросило експертні громадські організації до обговорення реформи містобудування

На зустрічі обговорили основні етапи реформи, а також створення та порядок роботи Містобудівної палати як дорадчого органу міністерства.

"Міністерство та громадські організації запропонували ініціювати створення фахової платформи для публічного обговорення реформи містобудування на експертних засадах, із залученням фахівців та незалежного фасилітатора. Така відкрита експертна платформа може стати основою для обговорення не тільки містобудівної реформи, а й інших законодавчих ініціатив", - йдеться в повідомленні відомства.

У заході взяли участь представники Мінінфраструктури, голова комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк , представники проєкту USAID / UK aid TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах, представники коаліції RISE Ukraine - Coalition for Reconstruction, зокрема Офіс ефективного регулювання BRDO, Рух ЧЕСНО , Антикорупційний штаб, Інститут законодавчих ідей, Спільнота OpenUp: за все відкрите, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, Open Contracting.

У Мінінфраструктури зазначили, що "нещодавнє прийняття законопроєкту №5655 про реформу містобудування викликало чимало дискусій", тому щоб напрацювати "механізми конструктивного діалогу та подальшої координації впровадження реформи" і було вирішено організувати таку зустріч.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запропонувало експертними громадським організаціям долучитися до впровадження реформи містобудування.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

У Мінінфраструктури зазначили, що "нещодавнє прийняття законопроєкту №5655 про реформу містобудування викликало чимало дискусій", тому щоб напрацювати "механізми конструктивного діалогу та подальшої координації впровадження реформи" і було вирішено організувати таку зустріч.

У заході взяли участь представники Мінінфраструктури, голова комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, представники проєкту USAID / UK aid TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах, представники коаліції RISE Ukraine - Coalition for Reconstruction, зокрема Офіс ефективного регулювання BRDO, Рух ЧЕСНО, Антикорупційний штаб, Інститут законодавчих ідей, Спільнота OpenUp: за все відкрите, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, Open Contracting.

"Міністерство та громадські організації запропонували ініціювати створення фахової платформи для публічного обговорення реформи містобудування на експертних засадах, із залученням фахівців та незалежного фасилітатора. Така відкрита експертна платформа може стати основою для обговорення не тільки містобудівної реформи, а й інших законодавчих ініціатив", - йдеться в повідомленні відомства.

На зустрічі обговорили основні етапи реформи, а також створення та порядок роботи Містобудівної палати як дорадчого органу міністерства.

Громадські організації наголосили, що мають чимало зауважень до законопроєкту №5655, які, на їхню думку, створюють ризики порушень і зловживань.

За словами віцепрем'єр-міністра з відбудови України міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, після того, як Президент підпише ухвалений парламентом документ, буде пів року, аби імплементувати реформу.

"На цьому етапі маємо розробити та прийняти більше, ніж 50 підзаконних актів. У законі враховані всі зауваження НАЗК, однак щоб реформа запрацювала у повному обсязі має бути проведена ґрунтовна робота антикорупційних органів, Міністерства відновлення, Міністерства цифрової трансформації та експертної громадськості", - сказав Кубраков.

Нагадаємо, 228 нардепів проголосували минулого тижня за скандальний законопроєкт №5655. Перед цим Асоціація міст України (АМУ) виступили категорично проти зпозитивного голосування за цей документ. Голови українських міст, сіл і селищ впевнені, що він веде до монополізації будівельного ринку, позбавить громадськість та місцеву владу можливості впливати на незаконні забудови, призведе до відшкодування самовільним забудовникам з місцевого бюджету, порушить права власників земельних ділянок та знищить досягнення децентралізації.

Після ухвалення закону Асоціація міст звернулася до Президента України Володимира Зеленського про застосування права вето щодо прийнятого Верховною Радою України проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності» №5655