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Ще чотири судна з агропродукцією вийшли з портів Великої Одеси

Станом на 19 грудня в Босфорі на проведення інспекції очікують 80 суден. 

Ще чотири судна з агропродукцією вийшли з портів Великої Одеси
Фото: Скріншот з відео

Із портів Великої Одеси вийшли чотири судна зі 129 тисячами тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

За інформацією відомства, балкер INCE ATLANTIC зі 44 тисячами тонн пшениці для Кенії є вже третім судном для цієї африканської країни. 

"Також Кенія в переліку країн, до яких поїде гуманітарна пшениця від України в рамках програми #GrainFromUkraine", - додали в міністерстві.

Під обробкою в портах Великої Одеси перебувають 27 суден. На них вантажать мільйон тонн агропродукції з України.

Ще два судна рухаються "зерновим коридором", аби завантажитися 63 тисячами тонни агропродукції.

У міністерстві зазначили, що станом на 19 грудня в Босфорі на проведення інспекції JCC очікують 80 суден. 

Загалом від 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 569 суден. Вони експортували 14,3 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, за останні дві доби сім суден покинули українські порти зі 182 тис. тонн аграрної продукції.

У грудні в країни Африки відправили більш ніж 1 млн тонн українського зерна.

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