Вартість продуктів в Україні на 15-30% менше, ніж в країнах східної Європи та на 40-60% цін "старої Європи", - дослідження

Та є певні продукти, які в ЄС коштують дешевше.

Упродовж першої половини грудня 2022 року набір харчів (ідентичний за змістом і вагою) в Україні коштував дешевше, ніж в країнах Східної Європи на 15-27% та – у порівнянні з країнами Західної Європи – на 40-60%.

Про це свідчать результати дослідження аналітичного центру "Європа без бар’єрів".

"Згідно з отриманими результатами сукупна вартість 38 основних харчові продукти в представництвах торговельної мережі Auchan/Alcampo коштували в Україні – 4,1, в Польщі – 4,7, в Румунії – 5, в Португалії – 5,8, в Угорщині – 6, у Франції – 6,2, в Іспанії – 6,7 тисячі гривень. У той час, як магазини мережі Metro/Macro Cash&Carry пропонували аналогічний продуктовий набір в Україні за 4,4, Румунії – 4,3, Іспанії – 5,4, Болгарії – 5,5, Німеччині – 6,1, Нідерландах – 6,7 тисячі гривень", – сказано в повідомленні Пресофісу цієї громадської організації.

При цьому сукупна вартість продуктів окремих груп товарів у деяких країнах була нижчою за українську пропозицію, однак внаслідок вищої ціни на товари в інших категоріях загальні витрати на набір основних продуктів виявилися більшими ніж в Україні.

Наприклад, 4 кг імпортних для більшості країн фруктів: лимонів, бананів, апельсинів і ківі, в магазинах Болгарії, Румунії та Польщі коштували дешевше ніж в українських супермаркетах – 186 (Metro), 207 (Metro) та 210 (Auchan) гривень – відповідно, проти 224 (Auchan) та 295 (Metro) гривень в Україні.

Однак, ціни на продукти в інших категоріях, зокрема "Овочі", "М'ясо" та "Птиця", в країнах Східної Європи у порівнянні з Україною вищі.

5 кілограмів овочів з борщового набору, серед яких: біла картопля, капуста білокачанна, морква, буряк і цибуля ріпчаста, коштували в Україні 80 (Auchan) та 86 (Metro), в Румунії – 87 (Metro) та 115 (Auchan), в Польщі – 114, в Болгарії – 217 (Metro) гривень.

3 кг м’яса: свиняча вирізка та корейка, а також гуляш яловичий, коштували в Україні 570 (Metro) та 587 (Auchan), в Болгарії – 573 (Metro), в Румунії – 662 (Metro) та 907 (Auchan), в Польщі – 903 (Auchan) гривні.

А 3 кг курки, а саме: філе, гомілки та крила, коштували в Україні 280 (Auchan) та 319 (Metro), в Польщі – 390 грн (Auchan), в Румунії – 418 (Metro) та 470 (Auchan), в Болгарії – 562 (Metro) гривні.

Загалом під час дослідження фахівці проаналізували ціни на 494 продукти в 12 основних групах товарів 13 магазинів двох торговельних мереж у 10 країнах світу.

За основу для розрахунку було взято Набір харчові продукти для працездатного населення, затверджений відповідною Постановою Кабінету Міністрів України ще 2020 року.

Відповідно до цього набору, протягом року українці споживають орієнтовно 44 кг м’яса, птиці та сала, 13 кг свіжої, мороженої та соленої риби, понад 7 кілограмів різних круп, близько 4 кг макаронних виробів, майже 2 кг бобових, 95 кг картоплі і майже стільки ж інших овочів, зокрема солених і квашених, а також близько 60 кг різних фруктів та ягід, що в сукупності становить обсяг споживання різноманітної їжі понад 650 кг на рік і майже 55 кг на місяць.