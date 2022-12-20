Нещодавно націоналізована “Укрнафта” планує продавати на АЗС винятково українські товари

Нещодавно націоналізована компанія “Укрнафта” планує продавати у магазинах на своїх АЗС винятково продукти українського виробництва.

Про це повідомив новий директор компанії Сергій Корецький.

“ПАТ “Укрнафта” ініціює додаткові можливості для українських виробників, від малого бізнесу до великих підприємств, що тримають наш економічний фронт. Ми пропонуємо українським підприємцям майданчик для реалізації своєї продукції та сервісів - 449 АЗК ПАТ “Укрнафта”, які розташовані по всій країні, від основних магістралей до невеликих містечок та сіл. Це - полиці в наших магазинах, які ми пропонуємо для продажу товарів та послуг виключно українського виробництва”, - написав Корецький.

За його словами, в середньостроковій перспективі планується стати першою українською мережею автозаправних комплексів, що пропонує товари 100% вироблені в Україні.

Нагадаємо, 7 листопада українська влада оголосила про націоналізацію низки підприємств, які забезпечуватимуть нагальні потреби ЗСУ і інші аспекти сектору оборони. До переліку увійшла і компанія “Укрнафта”, співвласником якої є олігарх Ігор Коломойський.

Сам олігарх відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”.

9 листопада ПАТ "Укрнафта" заявила про блокування свого центрального офісу озброєними людьми, а на Кременчуцькому НПЗ, емітентом якого є “Укрнафта”, СБУ провела обшуки.

Детальніше про націоналізацію підприємств читайте у матеріалі “Стратегічне значення. З якими складнощами вже зіткнулась влада через вилучення майна під час воєнного стану”.

Зазначимо також, що у вересні детективи НАБУ провели обшуки у Коломойського у справі заволодіння майном і коштами "Укрнафти" на майже 13 млрд грн у цінах 2015 року. Крім того, у публічній площині з'явилася інформація про позбавлення бізнесмена українського громадянства. Офіційно це наразі не підтверджено.