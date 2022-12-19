​Минулого тижня українські підприємці взяли кредитів на майже два мільярди гривень, - Мінекономіки

За минулий тиждень українські підприємці взяли кредитів на 1,957 млн грн.
Як повідомили в Міністерстві економіки, 440 підприємців скористалися урядовою програмою "Доступні кредити 5-7-9%".
Програма діє від лютого 2020 року і за цей час бізнес тримав кредитів на 161 млрд грн.
У рейтингу найзатребуваніших за весь період:
- антикризові кредити (61,4 млрд грн);
- рефінансування попередньо отриманих кредитів (28,6 млрд грн);
- на антивоєнні цілі (33 млрд грн);
- на інвестиційні цілі (10,9 млрд грн).
25,7 млрд грн кредитних коштів отримали аграрії, а 1,2 млрд грн - торговельні компанії.
За даними Мінекономіки, найчастіше кредитуються за програмою підприємства, які працюють в сферах:
- сільського господарства (53%);
- торгівлі та виробництва (24%);
- промислової переробки (14%).
Лідерами за сумами укладених договорів є Львівська область (8%), Харківська (6%), Дніпропетровська (7%), Одеська (7%), Київська (6%), Вінницька (6%) області та Київ (10%).
Участь у програмі "Доступні кредити 5-7-9%" беруть 44 банки. тис.).
Нагадаємо, цьогоріч у червні прем'єр Денис Шмигаль заявив, що ставки за кредитною програмою "5-7-9" і надалі залишатимуться пільговими.
Ця програма дозволяє залучити до 60 млн грн під 0% на період дії воєнного часу +1 місяць. Для роздрібних торгових мереж доступні кредитні кошти в розмірі до 1 млрд грн під 5% річних. Це дає їм змогу вчасно розрахуватися з постачальниками та поповнити фінансовий баланс.