​Минулого тижня українські підприємці взяли кредитів на майже два мільярди гривень, - Мінекономіки

Серед найзатребуваніших - антикризові та для рефінансування попередньо отриманих.

За минулий тиждень українські підприємці взяли кредитів на 1,957 млн грн.

Як повідомили в Міністерстві економіки, 440 підприємців скористалися урядовою програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Програма діє від лютого 2020 року і за цей час бізнес тримав кредитів на 161 млрд грн.

У рейтингу найзатребуваніших за весь період:

антикризові кредити (61,4 млрд грн);

рефінансування попередньо отриманих кредитів (28,6 млрд грн);

на антивоєнні цілі (33 млрд грн);

на інвестиційні цілі (10,9 млрд грн).

25,7 млрд грн кредитних коштів отримали аграрії, а 1,2 млрд грн - торговельні компанії.

За даними Мінекономіки, найчастіше кредитуються за програмою підприємства, які працюють в сферах:

сільського господарства (53%);

торгівлі та виробництва (24%);

промислової переробки (14%).

Лідерами за сумами укладених договорів є Львівська область (8%), Харківська (6%), Дніпропетровська (7%), Одеська (7%), Київська (6%), Вінницька (6%) області та Київ (10%).

Участь у програмі "Доступні кредити 5-7-9%" беруть 44 банки. тис.).

Нагадаємо, цьогоріч у червні прем'єр Денис Шмигаль заявив, що ставки за кредитною програмою "5-7-9" і надалі залишатимуться пільговими.

Ця програма дозволяє залучити до 60 млн грн під 0% на період дії воєнного часу +1 місяць. Для роздрібних торгових мереж доступні кредитні кошти в розмірі до 1 млрд грн під 5% річних. Це дає їм змогу вчасно розрахуватися з постачальниками та поповнити фінансовий баланс.