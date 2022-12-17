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Укрзалізниця стабілізовує рух пасажирських поїздів і відновила електропостачання на головних дільницях

Станом на 10.00 24 рейси прямують із затримками.

Укрзалізниця стабілізовує рух пасажирських поїздів і відновила електропостачання на головних дільницях
Фото: Міністерство інфраструктури України

В Укрзалізниці повідомили, що відновили енергопостачання на усіх головних дільницях і поступово стабілізовують рух пасажирських поїздів.

Як зазначили в пресслужбі перевізника, станом на 10:00 17 грудня 24 рейси прямують із затримками понад годину, Ще 18 рейсів затримуються в межах години, а 23 продовжують курсувати за графіком.

"Жодного поїзда далекого сполучення не скасовано", додалт в УЗ.

Також залізниця оприлюднила перелік рейсів, де спостергіаються найбільші затримки:

  • №37/38 Запоріжжя — Київ (+6 год 21 хв);
  • №91/92 Харків — Одеса (+6 годин);
  • №191/192 Краматорськ — Одеса (+6 год);
  • №3/4 Запоріжжя — Ужгород (+5 год 37 хв);
  • №31/32 Запоріжжя — Перемишль (+4 год);
  • №131/132 Дніпро — Львів (+3 год 43 хв);
  • №37/38 Київ — Запоріжжя (+3 год 10 хв);
  • №715/716 Перемишль — Київ (+3 год 08 хв);
  • №1/2 Харків — Івано-Франківськ (+3 год 03 хв);
  • №65/66 Умань — Харків (+2 год 26 хв);
  • №119/120 Запоріжжя — Львів (+2 год 20 хв);
  • №275/276 Київ — Запоріжжя (1 год 40 хв);
  • №45/46 Харків — Ужгород (+1 год 36 хв);
  • №32519/32520 Відень — Київ (+1 год 32 хв);
  • №85/86 Запоріжжя — Львів (+1 год 24 хв);
  • №749/750 Ужгород — Київ (+1 год 21 хв);
  • №23/24 Київ — Хелм (+1 год 10 хв);
  • №93/94 Харків — Хелм (+1 год 09 хв);
  • №87/88 Запоріжжя — Ковель (+1 год 09 хв);
  • №3/4 Ужгород — Запоріжжя (+1 год 06 хв);
  • №5/6 Рахів — Запоріжжя (+1 год 03 хв);
  • №41/42 Дніпро — Трускавець (55 хв);
  • №53/54 Одеса — Дніпро (+53 хв);
  • №129/130 Кременчук — Ворохта (+45 хв);
  • №149/150 Полтава — Чернівці (+45 хв);
  • №21/22 Харків — Трускавець (+42 хв);
  • №119/120 Львів — Запоріжжя (+33 хв);
  • №31/32 Перемишль — Запоріжжя (+33 хв);

"Зважаючи на відставання поїздів від графіка та для зручності пасажирів на маршрутах №712 Київ — Краматорськ та №732 Київ — Дніпро швидкісні поїзди Інтерсіті було замінено на поїзди зі спальними вагонами", додали в пресслужбі.

Водночас за графіком продовжує курсувати Київська кільцева електричка.

Нагадаємо, вчора Укрзалізниця повідомила про затримку низки потягів через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ракетної атаки Росії.

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