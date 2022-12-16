У Мінфіні наголосили на необхідності створити фінансовий "Рамштайн" для України

У 2023 році найбільшими фінансовими донорами нашої держави будуть ЄС та США.

У Міністерстві фінансів наголосили на необхідності створити фінансовий "Рамштайн" для України.

За словами заступниці міністра фінансів Ольги Зикової, у 2023 році одними з ключових питань будуть швидке відновлення критичної інфраструктури та відбудова України.

"Це комплексне питання, яке вимагає комплексних системних рішень. Створення координаційної платформи стане одним із механізмів для об'єднання та скерування зусиль з метою акумулювання необхідних фінансових ресурсів - як з метою покриття бюджетного дефіциту, так і для реконструкції країни", - сказала Зикова.

Вона додала, що структуру такої платформи вже обговорюють з міжнародними партнерами, зокрема, зі Світовим банком, МВФ, ЄБРР та ЄІБ. Також наша держава розраховує на участь країн "Великої сімки".

Зикова повідомила, що у 2023-му що найбільшими фінансовими донорами нашої держави будуть Євросоюз і США.

Так, ЄС погодив виділення 18 млрд євро, конгрес США розглядає пропозицію щодо надання грантової допомоги у 10 млрд США на перші 9 місяців наступного року.

"Водночас ми розраховуємо на підтримку МВФ. Українська сторона зробила запит на 4-місячну Моніторингову програму із залученням Ради директорів Фонду. Ми очікуємо, що її результатом буде започаткування нової великої фінансової програми", — сказала заступниця міністра фінансів.

Нагадаємо, в ніч на п’ятницю, 16 грудня, за письмовою процедурою формально було затверджено виділення Україні макрофінансової допомоги у 2023 році в обсязі 18 мільярдів євро.

Днями у Парижі Україна уклала чотири угоди з міжнародними партнерами на понад 530 млн євро. А загалом за результатами цього заходу на підтримку нашої держави виділили понад мільярд доларів.