Нардепи хочуть врегулювати обіг підакцизних товарів, зокрема, запровадити електронну марку акцизного податку у вигляді QR-коду

У Верховній Раді зареєстрували пакет законопроєктів, які мають врегулювати обіг підакцизних товарів.

Як повідомив у своєму Telegram голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, ці закони дадуть змогу спростити облік таких товарів і перевести його в електронний вигляд.

За словами Гетманцева, планується запровадити електронну марку акцизного податку у вигляді QR-коду. Його наноситимуть на товар, що дозволить не витрачатися на паперові марки і позбутися підробок.

Також нардепи хочуть запровадити електронну систему обігу підакцизних товарів.

"Кожний споживач може перевірити чи реалізують йому контрафакт", - зауважив депутат.

Гетманцев додав, що законопроєкти N8286, N8287, N8288 дадуть змогу перевести з 1 січня 2024 року облік підакцизних товарів в електронний вигляд, спростити облік та побороти "тінь".

Нагадаємо, за даними Державної податкової служби, від початку 2021 року з незаконного обігу було вилучено підакцизних товарів на суму майже 2,1 млрд грн.

Влітку 2022 року Верховна Рада провалила розгляд урядового законопроєкту про повернення акцизу на пальне.