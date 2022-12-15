Олександра Матвійчук: “Я не побачила в Європі запиту на справедливість. Я побачила запит на мир”
Олександра Матвійчук: “Я не побачила в Європі запиту на справедливість. Я побачила запит на мир”
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Росія може повторити спробу великого наступу в січні-лютому, – Кулеба
Росія може повторити спробу великого наступу в січні-лютому, – Кулеба
У Київській області унаслідок атаки БпЛА пошкоджено будинок (оновлено)
У Київській області унаслідок атаки БпЛА пошкоджено будинок (оновлено)
Електрика 24/7. Що треба зробити, аби відновити енергомережу та мати світло попри загрози росіян
Електрика 24/7. Що треба зробити, аби відновити енергомережу та мати світло попри загрози росіян
Над Києвом і біля нього збито 13 іранських БпЛА, було дві хвилі атаки (оновлено)
Над Києвом і біля нього збито 13 іранських БпЛА, було дві хвилі атаки (оновлено)
Уламок безпілотника пошкодив будівлю в Шевченківському районі Києва (оновлено)
Уламок безпілотника пошкодив будівлю в Шевченківському районі Києва (оновлено)
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
ГоловнаЕкономікаДержава

Нардепи хочуть врегулювати обіг підакцизних товарів, зокрема, запровадити електронну марку акцизного податку у вигляді QR-коду

Також планується запровадити електронну систему обігу таких товарів.

Нардепи хочуть врегулювати обіг підакцизних товарів, зокрема, запровадити електронну марку акцизного податку у вигляді QR-коду
Фото: facebook/Дмитро Разумков

У Верховній Раді зареєстрували пакет законопроєктів, які мають врегулювати обіг підакцизних товарів.

Як повідомив у своєму Telegram голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, ці закони дадуть змогу спростити облік таких товарів і перевести його в електронний вигляд. 

За словами Гетманцева, планується запровадити електронну марку акцизного податку у вигляді QR-коду. Його наноситимуть на товар, що дозволить не витрачатися на паперові марки і позбутися підробок.

Також нардепи хочуть запровадити електронну систему обігу підакцизних товарів.

"Кожний споживач може перевірити чи реалізують йому контрафакт", - зауважив депутат.

Гетманцев додав, що законопроєкти N8286, N8287, N8288 дадуть змогу перевести з 1 січня 2024 року облік підакцизних товарів в електронний вигляд, спростити облік та побороти "тінь".

Нагадаємо, за даними Державної податкової служби, від початку 2021 року з незаконного обігу було вилучено підакцизних товарів на суму майже 2,1 млрд грн.

Влітку 2022 року Верховна Рада провалила розгляд урядового законопроєкту про повернення акцизу на пальне.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також