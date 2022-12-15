Нардепи хочуть врегулювати обіг підакцизних товарів, зокрема, запровадити електронну марку акцизного податку у вигляді QR-коду

У Верховній Раді зареєстрували пакет законопроєктів, які мають врегулювати обіг підакцизних товарів.
Як повідомив у своєму Telegram голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, ці закони дадуть змогу спростити облік таких товарів і перевести його в електронний вигляд.
За словами Гетманцева, планується запровадити електронну марку акцизного податку у вигляді QR-коду. Його наноситимуть на товар, що дозволить не витрачатися на паперові марки і позбутися підробок.
Також нардепи хочуть запровадити електронну систему обігу підакцизних товарів.
"Кожний споживач може перевірити чи реалізують йому контрафакт", - зауважив депутат.
Гетманцев додав, що законопроєкти N8286, N8287, N8288 дадуть змогу перевести з 1 січня 2024 року облік підакцизних товарів в електронний вигляд, спростити облік та побороти "тінь".
Нагадаємо, за даними Державної податкової служби, від початку 2021 року з незаконного обігу було вилучено підакцизних товарів на суму майже 2,1 млрд грн.
Влітку 2022 року Верховна Рада провалила розгляд урядового законопроєкту про повернення акцизу на пальне.