Кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення?

Окрім застережень, які має громадський сектор і які проігнорували законотворці, окремі зауваження на десятках сторінок подало Головне юридичне управління. Саме їх ми пропонуємо розглянути в цій публікації.

Саме тому Рух ЧЕСНО та низка громадських організацій і ЗМІ звертаються до парламентарів з вимогою відтермінувати розгляд і доопрацювати проєкт, врахувавши зауваження стейкхолдерів.

Низка організацій подали свої зауваження до комітету, але вони були проігноровані. НАЗК виявило в документі корупційні ризики і скерувало свої застереження. Нині антикорупційний орган у пожежному режимі досліджує, чи всі його ремарки враховано. Це при тому, що законопроєкт у разі прийняття набуває чинності лише через пів року після оприлюднення і час, аби усунути всі питання, є.

Найближчими днями парламент може ухвалити містобудівну реформу . Цей законопроєкт здатен вплинути на життя кожного українця. Саме він визначатиме, що і як будуватимуть у кожному населеному пункті. І виписано його так, що серйозні преференції отримують забудовники, а громадяни по суті не матимуть реальних важелів впливу на них. Хоча відбудова України має відбуватися саме в їхніх інтересах.

Фото: Надано “Чесно”

Хто і як лобіює проєкт?

На найближчому засіданні цей скандальний проєкт мають протягнути без обговорення. І це при тому, що тільки зараз там майже 3400 правок. А це колосальний обсяг, який народні депутати мали б якісно опрацювати. Ключовою авторкою проєкту є Олена Шуляк (“Слуга народу”).

Фото: Надано “Чесно”

На підтримку цієї ініціативи беззастережно виступила низка організацій із сумнівною репутацією, які пов’язані з одіозним Михайлом Добкіним. Про це раніше писав Рух ЧЕСНО в публікації для “Лівого берега”.

А дотискали голосування на комітеті голосами “Слуги народу” та представників проросійської і вже забороненої ОПЗЖ.

Фото: Надано “Чесно”

Голоси колишніх представників ОПЗЖ критично потрібні для таких ініціатив, оскільки без них такого не протягнути. Саме тому вже майже рік повномасштабної війни на посаді голови комітету з питань свободи слова залишають фігуранта Реєстру держзрадників Руху ЧЕСНО Нестора Шуфрича.

Які застереження в Головного юруправління?

Текст законопроєкту №5655 уже тричі змінився за останній місяць. На сайті ВРУ опубліковано 3 порівняльні таблиці.

Фото: Надано “Чесно”

І кожен файл містить понад дві тисячі сторінок, тобто сумарно цих сторінок понад 6 тисяч (!!!). Фактично громадськість і стейкхолдери змушені по декілька разів опрацьовувати великі обсяги інформації, адже через тиждень-два попередня редакція втрачає актуальність.

За таких умов якісне доопрацювання тексту – з урахуванням позицій суспільства та експертів – майже нереальне завдання.

Ба більше, на засідання комітету Рух ЧЕСНО 8 грудня так і не допустили. А перед ним ми надіслали офіційного листа у профільний комітет з вимогами детально публічно розглянути пропозиції від усіх сторін, а також надати громадянам більше інструментів для впливу на процес містобудування.

За останній місяць Головне юридичне управління ВРУ встигло надати вже три висновки із зауваженнями до законопроєкту №5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності.

І кожному експерти управління зазначають, що:

“окремі положення законопроєкту не узгоджуються з нормами Конституції та законів України, а також не враховують правової позиції Конституційного Суду України, викладеної у відповідних рішеннях.

Крім того, за відсутності у законопроєкті передбачених Законом України "Про запобігання корупції" запобіжників (зокрема, порушення антикорупційних обмежень щодо запобігання конфлікту інтересів, корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням) вважаємо, що деякі положення законопроєкту можуть створити передумови для корупційних ризиків при здійсненні державного містобудівного контролю і нагляду та не сприятимуть прозорості в їхньому здійсненні”.

І висновок однаковий, незважаючи на всі дії комітету – законопроєкт потребує доопрацювання.

Які ж пункти непокоять найдужче?

Низка положень законопроєкту не відповідає конституційним принципам верховенства права та визначенню України правовою державою.

У тексті проєкту неодноразово зустрічаються норми, які порушують Конституцію України та конституційний принцип правової визначеності. Визначеність законодавства є необхідною складовою для уникнення неоднозначного трактування законодавства та використання законодавчих прогалин в особистих інтересах. Прийняття основоположного закону в темі містобудування потребує максимальної чіткості та врахування всіх можливих ризиків зловживань. Проте в останній редакції тексту ці прогалини залишаються без виправлень.

Багато зауважень залишається і до питання самочинного будівництва. Саме проти таких забудов воюють активісти, які намагаються вберегти від знищення культурну спадщину та зелені зони.

Фото: Надано “Чесно”

У цьому питанні законотворці пропонують багато новел, які не узгоджуються з уже чинними законодавчими нормами та Конституцією. Для прикладу, порушенням Конституції України є створення різних варіантів дій для прийняття рішення про приведення до попереднього стану, перебудову або знесення об'єкта самочинного будівництва як судом, так і виконавчим органом місцевої ради. Така норма знову створює невизначеність і поле для маніпуляцій.

“Приватний контроль” отримує функції держави та місцевого самоврядування. Якщо простими словами, то це “свій до свого по своє”.

Законотворець пропонує надати замовнику можливість обрати, який саме орган містобудівного контролю пильнуватиме його діяльність: виконавчий орган місцевої ради з питань містобудівного контролю чи так званий "приватний контроль" – уповноважені юридичні особи, з якими укладається договір і для яких визначається періодичність здійснення перевірок.

Це фактично призведе до того, що функції держави та місцевого самоврядування передаватимуть юридичним особам, які ведуть господарську діяльність. І в цьому питанні знову ж наявні порушення Конституції, адже пропоновані зміни повністю ігнорують конституційну модель організації влади та дають привілеї певним суб’єктам.

До “приватного контролю” є ще багато зауважень. Законопроєкт закріплює, що відносини замовника та уповноваженої особи з містобудівного контролю виникають на підставі договору, тобто як відносини юридично рівних сторін у наданні послуг. Така ситуація неможлива за українським законодавством і порушує концептуальні засади адміністративного, цивільного та господарського законодавства тощо.

Багато питань і до ініціативи створення Містобудівної палати. Адже фактично при органі державної влади утворюють допоміжний орган, наділений правом на наглядову функцію за діяльністю суб'єктів містобудування. Структура і порядок формування Містобудівної палати також сповнені корупційних небезпек і ризиків зловживань.

Висновок однозначний: проєкт реформи вимагає доопрацювання. Україна відбудовуватиметься після руйнувань, яких завдає російська агресія, за правилами, які затвердить парламент. І така відбудова неможлива без урахування думки людей, які постраждали від війни і міста яких було понівечено.

Рух ЧЕСНО оголошує голосування маркерним. Це означає, що всі народні депутати, які підтримають законопроєкт без належного обговорення і врахування позицій стейкхолдерів, отримають запис у персональний профіль у найбільшій інформаційній базі "ПолітХаб".

Якщо ж законопроєкт підтримають нардепи, президенту доведеться або підписати його, або заветувати. Громадяни вже збирають підписи під відповідною петицією і вимагають вето.