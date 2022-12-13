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ГУР Міноборони виписав подяку ексдепутату Одеської міськради Співаку, якого Рух Чесно вважає проросійським

До повномасштабного вторгнення він був ведучим каналу "Україна 24". 

ГУР Міноборони виписав подяку ексдепутату Одеської міськради Співаку, якого Рух Чесно вважає проросійським
Фото: Рух Чесно

Головне управління розвідки Міноборони України вручило подяку ексдепутату Одеської міської ради та колишньому ведучому і політичному експерту каналів нардепа Віктора Медведчука Дмитрові Співаку. Він також працював на каналі "Україна 24".

Рух Чесно вважає Співака "типовим ретранслятором" наративів російської пропаганди. 

"Так, у 2022 році він жалівся на "американські біолабораторії" в Україні. У 2021 закликав до нейтралітету нашої держави, бо "війни з Росією не буде". Пізніше, вже на фоні вторгнення Співак теж вирішив, що Путіна "переиграли, системно подталкивая к этому безумному решению", а президент росії всього лише "повелся". Після цього він на словах ніби й підтримував Україну, але переважно звинувачував владу за те, що більшість її представників "п’є каву в Європі", а також радить "розмовляти" з росією, що в його розумінні означає приблизно те саме, що для нас – капітуляцію", – зазначили активісти. 

Подяка від ГУР підписана його керівником Кирилом Будановим. У ній зазначено, що вона надана "за сприяння та співпрацю в наданні допомоги Українській армії, активну громадянську позицію у боротьбі за незалежність України". 

Також Співак публікував фото подяки від 36-ої бригади.

"Раніше до нас зверталися представники силових відомств із проханням прибрати Співака з Реєстру ДержZрадників. Ми відмовили. Реєстр створений для того, щоб народ України знав прізвище кожного, хто підривав територіальну цілісність і суверенітет. Ми розуміємо, що судова реформа не проведена, а парламент не напрацьовує інструментів, щоб захистити політичну систему від зрадників. На виборах вони можуть знову балотуватися і наша задача інформувати виборців, щоб вони усвідомлювали ризики",– наголосила лідерка Руху Віта Думанська.

До повномасштабного вторгнення Співак вів власну програму на каналі "Україна 24". До того він був частим гостем цього каналу, і, як фіксував "Детектор медіа", висловлював антизахідні наративи. 

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