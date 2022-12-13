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Рада ухвалила новий закон про нацменшини

Докупентом також вносяться зміни до Закону "Про місцеве самоврядування в Україні".

Рада ухвалила новий закон про нацменшини
Ілюстративне фото
Фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада України на засіданні 13 грудня прийняла євроінтеграційний Закон про національні меншини (спільноти) України. За закон в цілому проголосували 324 нардепів.

Про це повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Цим Законом пропонується визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про національні меншини в Україні" від 25.06.1992 року.

Новий Закон складається з преамбули, п’ятьох розділів та 21-ї статті.

Законом закріплюється визначення "національні меншини (спільноти)":

  • права, свободи та обов’язки осіб, які належать до національних меншин (спільнот); особливості державної політики щодо реалізації прав та свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), зокрема особливості фінансового забезпечення впровадження такої політики, повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері захисту прав та свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот);
  • можливість створення консультативно-дорадчих органів при державних органах виконавчої влади різних рівнів, щодо реалізації державної політики в сфері захисту прав та свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот);
  • можливість створення центрів національностей в обласних центрах або визначених населених пунктах коштом державного та/або місцевого бюджетів, для функціонування громадських об'єднань національних меншин (спільнот) на безоплатній основі;
  • міжнародне співробітництво та закордонні зв’язки національних меншин (спільнот).

Законом також вносяться зміни до Закону "Про місцеве самоврядування в Україні", а саме – статтю 10 доповнюють частиною шостою такого змісту: "Для реалізації своїх повноважень сільські, селищні, міські, районні, обласні ради мають право створювати консультативно-дорадчі органи".

Нагадаємо, 1 липня минулого року  Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт про корінні народи: кримських татар, караїмів, кримчаків. Тоді також президент Володимир Зеленський анонсував розробку законопроєкту про національні спільноти.

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