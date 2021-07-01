Рада ухвалила законопроєкт про корінні народи, який Путін називав "зброєю проти росіян"

Верховна Рада проголосувала за прийняття за основу в і цілому законопроєкт про корінні народи №5506. Це президентська ініціатива, яка пропонує визнати кримських татар, караїмів та кримчаків корінними народами України.

За ухвалення в цілому проголосували 325 народних депутатів з усіх фракцій і груп, крім ОПЗЖ, яких на засіданні немає.

Документ доповідав віцепрем'єр-міністр з питань розвитку тимчасово окупованих території Олексій Резніков. Він назвав цей проєкт закону історичним. Поняття корінного народу внесено в Конституцію, але досі не було визначено в законодавстві.

Законопроєкт передбачає, що корінним народом є автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутної мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України.

Під ці ознаки, згідно із законопроєктом, підпадають кримські татари, караїми та кримчаки. Всі три народи проживають на окупованій території Криму.

У пояснювальній записці до документу зазначено, що корінні народи України та їх представники мають право, колективно та індивідуально, на повне володіння всіма правами людини і основоположними свободами, визначеними у Статуті Організації Об’єднаних Націй, Загальній декларації прав людини, Декларації Організації Об’єднаних Націй про права корінних народів та в міжнародних договорах.

Також проєктом акта корінним народам України визначені гарантії щодо правового захисту від будь-яких дій, направлених на: позбавлення ознак етнічної приналежності та цілісності як самобутніх народів, позбавлення культурних цінностей; виселення або примусове переміщення із місць компактного проживання в будь-якій формі; примусову асиміляцію або примусову інтеграцію в будь-якій формі; заохочення або розпалювання расової, етнічної чи релігійної ненависті, направленої проти них. Як відомо, Росія як держава-окупант утискає права корінного населення Криму.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін заявив, що законопроєкт Володимира Зеленського про корінні народи змусить етнічних росіян "переписуватися", щоб не відчувати себе людьми другого сорту. Міністерство закордонних справ України раніше заявляло, що російська інтерпретація законопроєкту про корінні народи не має нічого спільного з дійсністю.