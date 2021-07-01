Глава МЗС Франції пояснив Кулебі ініціативу щодо відновлення діалогу ЄС з Росією

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з міністром закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном.

Як повідомляє пресслужба українського МЗС, у фокусі розмови були економічна співпраця України та Франції, перспективи роботи Нормандського формату на всіх рівнях та консультації щодо визнання Францією українських свідоцтв про вакцинацію від COVID-19.

Зокрема Жан-Ів Ле Дріан детально роз'яснив Дмитру Кулебі мотиви нещодавньої німецько-французької ініціативи щодо відновлення діалогу ЄС з Російською Федерацією, яка не знайшла підтримки серед країн-членів ЄС.

"Французький міністр підкреслив, що Париж виступає за вимогливий діалог по відношенню до Москви. Глава української дипломатії нагадав, що ЄС призупинив проведення самітів з Росією у 2014 році внаслідок агресії РФ проти нашої держави, і без конструктивних кроків з російського боку говорити про відновлення такого формату діалогу немає жодних підстав", - сказано в повідомленні.

Крім того, міністри привітали активний розвиток економічної співпраці, зокрема укладення чотирьох стратегічних міжурядових угод на загальну суму понад 1,3 млрд. євро.

Сторони позитивно відзначили нещодавній візит поважної делегації Асоціації французьких підприємств MEDEF до України, участь в якому взяли топ-керівники низки французьких компаній.

Рушіями перемовин із Росією стали президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Макрон сказав, що "цей діалог є необхідним для стабільності на Європейському континенті".

Це не підтримала Польща і країни Балтії, Україна ж назвала повернення Путіна за стіл переговорів з лідерами ЄС небезпечним і безпідставним.

Балтійські країни Європейського Союзу відкинули пропозицію Німеччини і Франції відновити офіційні зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, при цьому одна з держав порівняла це зі спробою відмовити ведмедя від крадіжки меду.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про готовність зустрітися з Путіним. Французький лідер заявив, що для переговорів з президентом РФ не обов'язково організовувати саміт ЄС і Росії.